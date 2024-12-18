Глава судей Италии о ВАР: «Мне хотелось бы, чтобы капитан или тренер могли поднять руку и попросить повтор. Я за коммерциализацию аудиозаписей между арбитрами и видеоассистентами»

Глава арбитров Италии выступил за нововведения в области ВАР.

«ВАР по запросу? Я особенно за. Я считаю, что справедливость должна превалировать. Мне бы хотелось, чтобы капитан или тренер могли поднять руку и попросить «on field review» (просмотр на поле – Спортс’‘). Я хотел бы, чтобы футбол научился у регби полной прозрачности.

Я за коммерциализацию аудиозаписей между арбитрами и комнатой ВАР, как это происходит в «Формуле-1». Я хотел бы иметь красную и зеленую кнопки, которые позволяли бы понять, как проходит коммуникация между полем и комнатой ВАР, и узнать, как было принято то или иное решение», – сказал президент Ассоциации итальянских арбитров Антонио Дзаппи.