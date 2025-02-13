«Милан» невозможно понять с начала сезона – нет самобытности, идей и понимания, как играть с организованным соперником. Хорошо, что в 1-м тайме пропустили только один гол». Бобан о 0:1 с «Фейеноордом»
Звонимир Бобан раскритиковал «Милан» после поражения от «Фейеноорда».
«Россонери» уступили со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«С самого начала сезона «Милан» невозможно понять. Они по-прежнему остаются командой без самобытности, идей и понимания того, как играть в сложных матчах против хорошо организованного соперника.
«Милан» должен контролировать ход матча, особенно при такой атакующей игре. Почти не владея мячом, готовясь к контратакам, «Милан» успокоил соперника. Хорошо, что в первом тайме они пропустили только один гол», – сказал бывший игрок «Милана» в эфире Sky Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tutto Mercato Web
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