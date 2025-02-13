«Фейеноорд» выиграл матч в плей-офф ЛЧ/КЕЧ впервые с 1974 года

«Фейеноорд» одолел «Милан » (1:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Роттердамцы одержали победу на стадии плей-офф главного еврокубкового турнира впервые за более чем 50 лет.

18 сентября 1974 года «Фейеноорд » разгромил дома «Колрейн » из Северной Ирландии (7:0) в первом матче стартового раунда Кубка чемпионов.