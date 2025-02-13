«Милан» выглядел как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться. Команда показала свои слабости». Галли о 0:1 с «Фейеноордом»

Филиппо Галли высказался о поражении «Милана» от «Фейеноорда» (0:1).

«После пропущенного гола мы выглядели как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться.

Потом что-то получалось, но Леау всегда чего-то не хватало. Он создавал опасные моменты, но ему постоянно не удавался последний штрих – не знаю, из-за невезения или из-за недостаточной решимости. Хименес казался спокойным, но это явно было не так.

«Милан» показал свои слабости на поле, но стоит отметить, что «Фейеноорд » провел отличный матч, как настоящая большая команда.

Смена тренера оказала на них тот же эффект, что и на «Милан», когда только что пришел Сержиу Консейсау», – сказал бывший защитник «Милана » в интервью Milan TV.