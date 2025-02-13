  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» выглядел как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться. Команда показала свои слабости». Галли о 0:1 с «Фейеноордом»
0

«Милан» выглядел как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться. Команда показала свои слабости». Галли о 0:1 с «Фейеноордом»

Филиппо Галли высказался о поражении «Милана» от «Фейеноорда» (0:1).

«После пропущенного гола мы выглядели как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться.

Потом что-то получалось, но Леау всегда чего-то не хватало. Он создавал опасные моменты, но ему постоянно не удавался последний штрих – не знаю, из-за невезения или из-за недостаточной решимости. Хименес казался спокойным, но это явно было не так.

«Милан» показал свои слабости на поле, но стоит отметить, что «Фейеноорд» провел отличный матч, как настоящая большая команда.

Смена тренера оказала на них тот же эффект, что и на «Милан», когда только что пришел Сержиу Консейсау», – сказал бывший защитник «Милана» в интервью Milan TV.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TuttoMercatoWeb
logoМилан
logoФейеноорд
logoРафаэл Леау
logoСантьяго Хименес
logoсерия А Италия
logoФилиппо Галли
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Нидерланды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Фейеноорда» Ганцко об 1:0 с «Миланом»: «Действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Заблокировали все, что летело в штрафную»
5сегодня, 07:45
Хавбек «Милана» Рейндерс о 0:1: «Знали, что «Фейеноорд» опасен на контратаках. Мы были недостаточно агрессивны»
4сегодня, 05:31
Рекомендуем
Главные новости
«Мне не нравится ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда? Преимущество есть только когда все тело находится за защитником». Чемпион мира-1958 Альтафини о судействе
1 минуту назад
«Милан» невозможно понять с начала сезона – нет самобытности, идей и понимания, как играть с организованным соперником. Хорошо, что в 1-м тайме пропустили только один гол». Бобан о 0:1 с «Фейеноордом»
415 минут назад
Карл III посетил базу и стадион «Тоттенхэма». Королю подарили копию золотого петушка и мяч с матча НФЛ в Лондоне
917 минут назадФото
Немецкая футбольная лига и клубы заявили о поддержке демократических ценностей в преддверии парламентских выборов в Германии
1137 минут назад
Чернов о 0:3 с «Зенитом»: «Пусть Соболев немножко порадуется – он каждый год выигрывает Зимний кубок. Делать какие‑то выводы не надо»
640 минут назад
Агенты Винисиуса с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией. Вингер «Реала» еще не определился с будущим, его беспокоит возможный ущерб для репутации в случае перехода (Marca)
4743 минуты назад
Ван Дейк о 2:2 с «Эвертоном»: «Это был их финал кубка. Смириться нелегко, но «Ливерпуль» принимает результат и двигается дальше»
2250 минут назад
Акинфеев о смене поколений в ЦСКА: «Пускай будет по 16 лет всем, но они будут озорные, добрые, чистые головой и всех вынесут»
959 минут назад
«Сирена» в поисках дизайнера с навыками 3D-моделирования для веба. Вместе выведем проекты на новый уровень!
сегодня, 09:00Вакансия
«Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локо» могут сыграть в турнире Лиги легенд к 80-летию победы в ВОВ. РФС хочет провести его во время ПМЭФ в Петербурге («РБ Спорт»)
13сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» продлит контракт с Кубарси до 2030-го с увеличением отступных (El Chiringuito)
56 секунд назад
Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес о Карпине: «Фанатик, постоянно смотрел данные игроков, изучал, проверял. При одном лишнем килограмме на спринте в 10 метров теряешь 10 см»
211 минут назад
Гендиректор «Црвены Звезды» о Мимовиче в «Зените»: «Один из лучших молодых правых защитников Европы. Огнен похож на Ивановича в этом возрасте»
332 минуты назад
Джузеппе Росси проведет прощальный матч во Флоренции, будут Фергюсон, Батистута, Тони, Кассано и другие. Форвард завершил карьеру в 2023-м
6сегодня, 08:33
Радимов о Тюкавине: «Хочется, чтобы он был лидером «Динамо». Если Константин не возьмет бразды правления и не начнет спрашивать с иностранцев, ничего у клуба не выйдет»
10сегодня, 08:14
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
1сегодня, 08:10
Файзуллаев о Хусанове: «Переход в «Ман Сити» — большое событие для Узбекистана. Теперь у «горожан» точно стало больше фанатов»
5сегодня, 07:58
Защитник «Фейеноорда» Ганцко об 1:0 с «Миланом»: «Действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Заблокировали все, что летело в штрафную»
5сегодня, 07:45
Вьештица о Мимовиче: «Быстро спрогрессировал, и теперь за ним следит вся Европа. В будущем может стать игроком сборной Сербии»
2сегодня, 07:32
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» в гостях у «Гента», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
1сегодня, 07:20
Рекомендуем