«Милан» выглядел как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться. Команда показала свои слабости». Галли о 0:1 с «Фейеноордом»
Филиппо Галли высказался о поражении «Милана» от «Фейеноорда» (0:1).
«После пропущенного гола мы выглядели как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться.
Потом что-то получалось, но Леау всегда чего-то не хватало. Он создавал опасные моменты, но ему постоянно не удавался последний штрих – не знаю, из-за невезения или из-за недостаточной решимости. Хименес казался спокойным, но это явно было не так.
«Милан» показал свои слабости на поле, но стоит отметить, что «Фейеноорд» провел отличный матч, как настоящая большая команда.
Смена тренера оказала на них тот же эффект, что и на «Милан», когда только что пришел Сержиу Консейсау», – сказал бывший защитник «Милана» в интервью Milan TV.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TuttoMercatoWeb
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