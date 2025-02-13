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Консейсау о 0:1 с «Фейеноордом»: «У «Милана» есть еще 90 минут. Нам не повезло с пропущенным голом»

Сержиу Консейсау высказался о поражении «Милана» от «Фейеноорда» в ЛЧ (0:1).

«У нас есть еще 90 минут. «Фейеноорд» был очень агрессивен и выиграл много единоборств. Когда так происходит, становится сложнее выиграть. У нас был шанс уйти отсюда хотя бы с ничьей, но мы не воспользовались своими моментами. Нам не повезло с пропущенным голом.

Игроки «Милана» должны посмотреть этот матч и понять, что им нужно улучшить. Есть вещи, которые нужно улучшить, чтобы победить и выйти в 1/8 финала, что является нашей целью. На эмоциональном уровне и с точки зрения мотивации мы всегда должны быть на высоте», – сказал тренер «Милана».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoСержиу Консейсау
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
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