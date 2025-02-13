«Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локо» могут сыграть в турнире Лиги легенд к 80-летию победы в ВОВ. РФС хочет провести его во время ПМЭФ в Петербурге («РБ Спорт»)

«Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» могут сыграть в турнире Лиги легенд.

По информации «РБ Спорт», РФС рассматривает участие четырех и более команд, в числе которых значатся «Спартак », «Зенит », ЦСКА и «Локомотив ».

Соревнования могут пройти во время летнего межсезонья в петербургском концертно-спортивном комплексе «Арена» в дни Петербургского международного экономического форума (20-22 июня) и быть приурочены к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что рассматривается и вопрос возможного участия в турнире команд из бывшего СССР. В частности, минского и тбилисского «Динамо ».