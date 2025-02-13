«Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локо» могут сыграть в турнире Лиги легенд к 80-летию победы в ВОВ. РФС хочет провести его во время ПМЭФ в Петербурге («РБ Спорт»)
«Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» могут сыграть в турнире Лиги легенд.
По информации «РБ Спорт», РФС рассматривает участие четырех и более команд, в числе которых значатся «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».
Соревнования могут пройти во время летнего межсезонья в петербургском концертно-спортивном комплексе «Арена» в дни Петербургского международного экономического форума (20-22 июня) и быть приурочены к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что рассматривается и вопрос возможного участия в турнире команд из бывшего СССР. В частности, минского и тбилисского «Динамо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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