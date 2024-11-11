Фанаты «Селтика» растянули баннеры в поддержку Палестины и освистали минуту молчания в День поминовения перед матчем с «Килмарноком»
День поминовения отмечается в Великобритании и странах Британского Содружества 11 ноября – в годовщину окончания Первой мировой войны. Праздник посвящен памяти британских солдат, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании.
Все матчи в стране в минувшие выходные начались с минуты молчания.
Болельщики «Селтика» саботировали минуту молчания перед вчерашним гостевым матчем чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (2:0) – часть фанатов свистела и скандировала после сигнала арбитра Ника Уолша о начале минуты молчания, в результате чего акция была прервана спустя 9 секунд.
Кроме того, на трибуне гостей были развернуты баннеры в поддержку Палестины с текстом: «От Бальфура до Стармера. Преступления империи продолжаются. Британия совершает геноцид в Газе».
Протест фанатов попал в телетрансляцию, в связи с чем комментатор Sky Sports был вынужден принести извинения в прямом эфире.
Отметим, что годом ранее болельщики «Селтика» также устроили акцию во время минуты молчания перед матчем с «Абердином».
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