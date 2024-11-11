Фанаты «Селтика» освистали минуту молчания в День поминовения.

День поминовения отмечается в Великобритании и странах Британского Содружества 11 ноября – в годовщину окончания Первой мировой войны. Праздник посвящен памяти британских солдат, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании.

Все матчи в стране в минувшие выходные начались с минуты молчания.

Болельщики «Селтика» саботировали минуту молчания перед вчерашним гостевым матчем чемпионата Шотландии против «Килмарнока » (2:0) – часть фанатов свистела и скандировала после сигнала арбитра Ника Уолша о начале минуты молчания, в результате чего акция была прервана спустя 9 секунд.

Кроме того, на трибуне гостей были развернуты баннеры в поддержку Палестины с текстом: «От Бальфура до Стармера. Преступления империи продолжаются. Британия совершает геноцид в Газе».

Протест фанатов попал в телетрансляцию, в связи с чем комментатор Sky Sports был вынужден принести извинения в прямом эфире.

Отметим, что годом ранее болельщики «Селтика » также устроили акцию во время минуты молчания перед матчем с «Абердином».