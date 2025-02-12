Украинский вратарь «Бенфики» Трубин вновь не пожал руку Головину перед матчем с «Монако» в ЛЧ

Анатолий Трубин вновь не пожал руку Александру Головину перед матчем ЛЧ.

«Монако» принимает «Бенфику» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Перед матчем украинский голкипер «Бенфики» отказался поприветствовать Головина и прошел мимо полузащитника «Монако», поднявшего руку для рукопожатия.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Монако » и «Бенфика » уже встречались в общем этапе – тогда Трубин также не пожал руку россиянину.

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