Украинский вратарь «Бенфики» Трубин вновь не пожал руку Головину перед матчем с «Монако» в ЛЧ
Анатолий Трубин вновь не пожал руку Александру Головину перед матчем ЛЧ.
«Монако» принимает «Бенфику» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
Перед матчем украинский голкипер «Бенфики» отказался поприветствовать Головина и прошел мимо полузащитника «Монако», поднявшего руку для рукопожатия.
Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Монако» и «Бенфика» уже встречались в общем этапе – тогда Трубин также не пожал руку россиянину.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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