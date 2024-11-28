Отец украинского вратаря Трубина о решении сына не пожимать руку Головину: «Глупость. Вечером с ним поговорю!»

Отец Анатолия Трубина назвал глупостью решение не жать руку Александру Головину.

Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако » Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов .

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» – заявил Владимир Трубин.

Мужчина также рассказал Mash, что с сыном давно не виделся и вряд ли увидится в ближайшее время – потому что он живет в Донецке, а сын в Португалии и не приезжает на родину из-за политической позиции.

Он также сообщил, что Анатолий не помогает родственникам финансово, но семья уверяет, что и сама справляется – зарабатывают как могут.

«Для всех медиа – я украинец». Голкипер «Бенфики» Трубин о публикации A Bola, где его назвали «российским вратарем»