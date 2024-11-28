Отец украинского вратаря Трубина о решении сына не пожимать руку Головину: «Глупость. Вечером с ним поговорю!»
Отец Анатолия Трубина назвал глупостью решение не жать руку Александру Головину.
Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожимать руку полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.
«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» – заявил Владимир Трубин.
Мужчина также рассказал Mash, что с сыном давно не виделся и вряд ли увидится в ближайшее время – потому что он живет в Донецке, а сын в Португалии и не приезжает на родину из-за политической позиции.
Он также сообщил, что Анатолий не помогает родственникам финансово, но семья уверяет, что и сама справляется – зарабатывают как могут.
«Для всех медиа – я украинец». Голкипер «Бенфики» Трубин о публикации A Bola, где его назвали «российским вратарем»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Mash
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