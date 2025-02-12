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Личка о Бителло: «Он хотел в «Ботафого», но клубы не договорились. Он сказал мне: «Если я остаюсь в «Динамо», буду работать как всегда – это пойдет всем на пользу»

Марцел Личка высказался о срыве переговоров с «Ботафого» по Бителло.

Полузащитник не прибыл в расположение «Динамо» 13 января, когда команда вышла из отпуска. Сообщалось, что Бителло решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразильский игрок присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.

– Бителло ментально головой в «Динамо»? Вы с ним разговаривали?

– Да. Когда он приехал в Абу‑Даби мы встретились, поговорили. Есть вещи в жизни, на которые никак не можешь повлиять. В этой ситуации он как футболист хотел в «Ботафого», хорошее предложение, но клубы не договорились. Это значит, он как игрок не может на это повлиять и надо это принимать.

Мы с ним говорили, и он сказал: «Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать, так как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу», – сказал главный тренер «Динамо».

Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в Мир РПЛ, забил 1 мяч и отдал 8 голевых передач.

«Ботафого» и «Динамо» продолжают переговоры по Бителло. Москвичи хотят половину суммы до конца 2025-го, остальное – в рассрочку

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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