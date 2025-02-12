«Ботафого» и «Динамо» продолжают переговоры по Бителло. Москвичи хотят половину суммы до конца 2025-го, остальное – в рассрочку
25-летний бразилец своевременно не явился на сбор московской команды, затем «Ботафого» вступил в переговоры с бело-голубыми о трансфере футболиста.
5 февраля сообщалось, что переговоры по Бителло, который все же прибыл в расположение «Динамо», были прекращены, однако спустя несколько дней клубы возобновили обсуждение возможного трансфера полузащитника.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что переговоры между «Ботафого» и «Динамо» продолжаются. В настоящий момент неясно, смогут ли клубы согласовать сделку – успех переговоров зависит от готовности бразильцев пойти на условия московского клуба.
По данным Mundo Bola, «Динамо» согласилось продать Бителло при условии, что «Ботафого» заплатит половину суммы трансфера в этом году, а оставшаяся часть суммы будет выплачена в рассрочку.
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