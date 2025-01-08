«Барса» выставила шкафчик Месси с «Камп Ноу» на аукцион, 350 тысяч евро – стартовая цена. Шкафчики Пике, Роналдиньо, Неймара, Гави и Суареса стоят от 200 000 до 20 000
«Барселона» выставила на аукцион шкафчик Лионеля Месси из раздевалки.
Ранее сообщалось, что в «Барселона» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу», на котором можно будет приобрести шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».
Аукцион пройдет с 23 января по 13 февраля, и самым ценным лотом станет шкафчик Лионеля Месси, стартовая цена которого составит 350 тысяч евро.
Также будут выставлены шкафчики Жерара Пике (стартовая цена – 200 000), Роналдиньо (100 000), Неймара (40 000), Гави (23 000) и Луиса Суареса (20 000).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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