«Барса» выставила шкафчик Месси с «Камп Ноу» на аукцион, 350 тысяч евро – стартовая цена. Шкафчики Пике, Роналдиньо, Неймара, Гави и Суареса стоят от 200 000 до 20 000

«Барселона» выставила на аукцион шкафчик Лионеля Месси из раздевалки.

Ранее сообщалось , что в «Барселона » проведет аукцион предметов с «Камп Ноу», на котором можно будет приобрести шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу ».

Аукцион пройдет с 23 января по 13 февраля, и самым ценным лотом станет шкафчик Лионеля Месси , стартовая цена которого составит 350 тысяч евро.

Также будут выставлены шкафчики Жерара Пике (стартовая цена – 200 000), Роналдиньо (100 000), Неймара (40 000), Гави (23 000) и Луиса Суареса (20 000).