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«Барсе» придется покинуть «Монжуик» в мае 2025-го – городской совет планирует там ряд концертов и культурных мероприятий. Переезд на «Комп Ноу» могут завершить к апрелю

«Барселона» будет вынуждена покинуть Олимпийский стадион «Монжуик» к маю.

Городской совет Барселоны проинформировал клуб, что с мая 2025 года стадион «Монжуик» готовится принять ряд концертов и культурных мероприятий, проведение которых несовместимо с другими видами деятельности. Таким образом, к тому времени команда Ханиса Флика больше не сможет использовать стадион, на котором играет из-за реконструкции «Камп Ноу».

Клуб рассматривал возможность возвращения на домашний стадион в начале 2025 года, но учитывая, что УЕФА запрещает менять места проведения матчей во время первой фазы Лиги чемпионов, а последний матч каталонцев в общем этапе запланирован на 29 января, переезд придется отложить.

Клуб полностью исключил вариант проведения матчей Ла Лиги на «Камп Ноу», а игр Лиги чемпионов – на «Монжуике».

Ожидается, что переезд на «Камп Ноу» будет осуществлен в период с февраля по апрель. Он в любом случае будет поэтапным, поскольку изначально будет доступно не более 60% от вместимости стадиона. Строительства третьего уровня, как ожидается, завершится не ранее 2026 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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