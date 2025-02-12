«Мариуполь» подал в суд на «Локо». Иск может быть связан с компенсационными выплатами за трансфер Мампасси из «Шахтера» в 2021-м («РБ Бизнес»)
«Мариуполь» подал в суд на «Локомотив».
Об этом сообщил «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность московского клуба.
Информация об иске украинского клуба к «Локомотиву» указана в графе «оценочные обязательства». Судебные издержки оцениваются в 6,1 млн рублей.
Утверждается, что иск может быть связан с компенсационными выплатами при переходе из «Шахтера» защитника Марка Мампасси в декабре 2021 года – футболист ранее выступал за «Мариуполь». Сейчас Мампасси играет за бельгийский «Кортрейк».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Бизнес»
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