«Мариуполь» подал в суд на «Локо». Иск может быть связан с компенсационными выплатами за трансфер Мампасси из «Шахтера» в 2021-м («РБ Бизнес»)

«Мариуполь» подал в суд на «Локомотив».

Об этом сообщил «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность московского клуба.

Информация об иске украинского клуба к «Локомотиву » указана в графе «оценочные обязательства». Судебные издержки оцениваются в 6,1 млн рублей.

Утверждается, что иск может быть связан с компенсационными выплатами при переходе из «Шахтера » защитника Марка Мампасси в декабре 2021 года – футболист ранее выступал за «Мариуполь ». Сейчас Мампасси играет за бельгийский «Кортрейк».