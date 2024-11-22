Клубы РПЛ провели стратегическую сессию и обсудили сценарии развития лиги с 2026 года по 2030-й

Руководители клубов РПЛ провели стратегическую сессию на этой неделе.

Об этом стало известно «РБ Спорт».

Мероприятие прошло в отеле «Изумрудный лес» в Подмосковье, а участие в сессии приняли топ-менеджеры клубов – «Зенит » представляли Александр Медведев и Максим Погорелов, «Спартак » – Олег Малышев , «Динамо » – Павел Пивоваров, «Локомотив» – Владимир Леонченко, ЦСКА – Роман Бабаев.

Мероприятие, как предполагается, имело целью разработать стратегическое видение на следующий игровой и коммерческий цикл после завершения текущих ТВ-контрактов. Договор с «Матч ТВ» истекает после сезона-2025/26.

Клубы предлагали идеи по развитию и рассматривали сценарии на следующий цикл – с 2026-го по 2030-й. Первый – продолжение международной изоляции, второй – возвращение на международную арену. Клубам представили аналитику по ключевым параметрам – «рынок беттинга», «вещание», «спонсорство» и «государство и проффутбол».

Отмечено, что число букмекеров на рынке снижается, а доля рынка у лидеров растет. По договору с «Матч ТВ» РПЛ зарабатывает около 9 млрд рублей в год, которые распределяются между клубами (часть этих денег с этого сезона распределяется в зависимости от медиаактивности), а, согласно внутренней статистике, среднемесячная аудитория подписчиков «Матч Премьер» составляет 400 тысяч человек.

Отмечается рост подписчиков у онлайн-кинотеатров на 44% по сравнению с прошлым годом. Шансы «Кинопоиска» и Okko на участие в тендере за показ РПЛ на следующий цикл (до конца сезона-2029/30) участниками рынка оцениваются как максимальные.

Положение же «Матч ТВ» оценивается как «уже не монополист». Самой логичной схемой взаимодействия, вероятно, видится коллаборация «Матча» и онлайн-кинотеатра, когда права будут поделены – уже в следующем цикле. В прогнозе указано, что Okko точно готов продолжить борьбу за ТВ-права на РПЛ.

Компании с государственным капиталом остаются самыми большими инвесторами/спонсорами спорта, при этом их инвестиции носят целевой характер, что не создает конкурентный рынок спонсорства. Что касается целевых отчислений от пари на РПЛ, то с 2021 года для РПЛ они составили около 800 млн, прогноз только на 2025 год – 550 млн. Российский спортивный фонд, куда идут отчисления от пари на спортивные события, организованные не лигами России, по прогнозу составит 33 млрд рублей, а вероятность отчислений на профессиональный спорт (футбол) оценивается как низкая.

По информации «РБК Спорт», лига впервые отказывается от работы с консалтинговым агентством. До сегодняшнего дня для создания стратегических документов РПЛ привлекала консалтинговые агентства, такие как PwC, OKS Lab и другие. Клубы намерены сами создать документ, в котором в первую очередь должны учитываться их интересы и их взгляды на российский футбол.

Источники заявили, что следующий контракт РПЛ с вещателем может превысить текущий. По нынешнему соглашению РПЛ получает 7,7 млрд рублей в год плюс еще около 1 млрд за дополнительные трансляции на основном канале «Матч ТВ».

Собравшиеся обсуждали посещаемость РПЛ, которую глава организации Александр Алаев назвал главным разочарованием этого сезона. Лига намерена использовать экспертизу лидеров по посещаемости, чтобы подтянуть остальных. РПЛ хочет постепенно решать технологические вопросы, в том числе за счет коллаборации с крупной IT-компанией, название которой в документе не раскрывается.

РПЛ, так же как и в прошлом году, хочет внести KPI в новый документ, чтобы отслеживать выполнение стратегических целей. Также будет введен индекс удовлетворения и одобрения деятельности РПЛ: лига будет регулярно проводить исследования оценки своей деятельности со стороны руководителей клубов и бизнес-партнеров.