  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клубы РПЛ провели стратегическую сессию и обсудили сценарии развития лиги с 2026 года по 2030-й
2

Клубы РПЛ провели стратегическую сессию и обсудили сценарии развития лиги с 2026 года по 2030-й

Руководители клубов РПЛ провели стратегическую сессию на этой неделе.

Об этом стало известно «РБ Спорт».

Мероприятие прошло в отеле «Изумрудный лес» в Подмосковье, а участие в сессии приняли топ-менеджеры клубов – «Зенит» представляли Александр Медведев и Максим Погорелов, «Спартак» – Олег Малышев, «Динамо» – Павел Пивоваров, «Локомотив» – Владимир Леонченко, ЦСКА – Роман Бабаев.

Мероприятие, как предполагается, имело целью разработать стратегическое видение на следующий игровой и коммерческий цикл после завершения текущих ТВ-контрактов. Договор с «Матч ТВ» истекает после сезона-2025/26.

Клубы предлагали идеи по развитию и рассматривали сценарии на следующий цикл – с 2026-го по 2030-й. Первый – продолжение международной изоляции, второй – возвращение на международную арену. Клубам представили аналитику по ключевым параметрам – «рынок беттинга», «вещание», «спонсорство» и «государство и проффутбол».

Отмечено, что число букмекеров на рынке снижается, а доля рынка у лидеров растет. По договору с «Матч ТВ» РПЛ зарабатывает около 9 млрд рублей в год, которые распределяются между клубами (часть этих денег с этого сезона распределяется в зависимости от медиаактивности), а, согласно внутренней статистике, среднемесячная аудитория подписчиков «Матч Премьер» составляет 400 тысяч человек.

Отмечается рост подписчиков у онлайн-кинотеатров на 44% по сравнению с прошлым годом. Шансы «Кинопоиска» и Okko на участие в тендере за показ РПЛ на следующий цикл (до конца сезона-2029/30) участниками рынка оцениваются как максимальные.

Положение же «Матч ТВ» оценивается как «уже не монополист». Самой логичной схемой взаимодействия, вероятно, видится коллаборация «Матча» и онлайн-кинотеатра, когда права будут поделены – уже в следующем цикле. В прогнозе указано, что Okko точно готов продолжить борьбу за ТВ-права на РПЛ.

Компании с государственным капиталом остаются самыми большими инвесторами/спонсорами спорта, при этом их инвестиции носят целевой характер, что не создает конкурентный рынок спонсорства. Что касается целевых отчислений от пари на РПЛ, то с 2021 года для РПЛ они составили около 800 млн, прогноз только на 2025 год – 550 млн. Российский спортивный фонд, куда идут отчисления от пари на спортивные события, организованные не лигами России, по прогнозу составит 33 млрд рублей, а вероятность отчислений на профессиональный спорт (футбол) оценивается как низкая.

По информации «РБК Спорт», лига впервые отказывается от работы с консалтинговым агентством. До сегодняшнего дня для создания стратегических документов РПЛ привлекала консалтинговые агентства, такие как PwC, OKS Lab и другие. Клубы намерены сами создать документ, в котором в первую очередь должны учитываться их интересы и их взгляды на российский футбол.

Источники заявили, что следующий контракт РПЛ с вещателем может превысить текущий. По нынешнему соглашению РПЛ получает 7,7 млрд рублей в год плюс еще около 1 млрд за дополнительные трансляции на основном канале «Матч ТВ».

Собравшиеся обсуждали посещаемость РПЛ, которую глава организации Александр Алаев назвал главным разочарованием этого сезона. Лига намерена использовать экспертизу лидеров по посещаемости, чтобы подтянуть остальных. РПЛ хочет постепенно решать технологические вопросы, в том числе за счет коллаборации с крупной IT-компанией, название которой в документе не раскрывается.

РПЛ, так же как и в прошлом году, хочет внести KPI в новый документ, чтобы отслеживать выполнение стратегических целей. Также будет введен индекс удовлетворения и одобрения деятельности РПЛ: лига будет регулярно проводить исследования оценки своей деятельности со стороны руководителей клубов и бизнес-партнеров.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Медведев
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
logoОлег Малышев
logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
logoКраснодар
logoРубин
logoРоман Бабаев
logoДинамо Москва
logoОренбург
logoСпартак
logoЛокомотив
logoАхмат
logoРостов
logoКрылья Советов
logoХимки
logoАкрон
logoПари НН
Максим Погорелов
logoФакел
Владимир Леонченко
бизнес
телевидение
logoКинопоиск
logoOkko
Ставки на футбол
logoАлександр Алаев
Ставки на спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе не принят Федерацией футбола Франции. Клуб опоздал с запросом на день (L’Equipe)
3 минуты назад
Ямаль не сыграет с «Сельтой». Флик подтвердил: «Нам нужно, чтобы он восстановился на 100%»
110 минут назад
Лионель Месси: «Я скучаю по Барселоне, в этом городе я прожил всю жизнь, мои дети – каталонцы. В наших планах вернуться туда в будущем»
722 минуты назад
Игорь Акинфеев: «Жаль нынешнее поколение, у ребят нет возможности проявить себя на европейской арене. Я поиграл во всех турнирах и благодарен Господу за то время»
525 минут назад
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
40 минут назадСпецпроект
Карпин о пиве: «Оно лучше колы – это хотя бы не химия. Две кружки по 0,5 – ничего страшного, но вода лучше»
6053 минуты назад
Бельгия сыграет с Украиной в стыковых матчах Лиги наций, Сербия – с Австрией, Армения – с Грузией, Словакия – со Словенией
21сегодня, 12:28
Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер»
55сегодня, 12:15
Испания сыграет с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций, Германия – с Италией, Франция – с Хорватией, Португалия – с Данией
56сегодня, 11:47
Сергей Семак: «Садырин, Семин, Бердыев, Лобановский занимались трансферами. Сейчас есть спортивный директор, и работа стала немножко сложнее для тренеров»
24сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о будущих юбилеях победы «Зенита» в РПЛ в 2007-м: «Не хотел бы, чтобы мне пели дифирамбы. Как говорил Мутко, вы должны быть социальным явлением. Клуб им стал»
337 минут назад
Туран мечтает выиграть ЛЧ с «Атлетико» в качестве тренера: «Но если кто и должен принести клубу первый трофей Лиги чемпионов, то это Симеоне»
2сегодня, 11:32
ФНЛ представляет новую версию руководства клуба LEON-Второй Лиги Б
сегодня, 10:05Фото
«От Мудрика каждый раз ждут феерической игры, не хватает стабильности. Никто не спорит, что он талант? Свой дар нужно подкреплять голами и передачами». Маркевич о вингере
7сегодня, 09:55
«Зенит» проведет лекции и встречи с родителями юных футболистов
4сегодня, 09:41
Постекоглу о бане Бентанкура на 7 игр за шутку о корейцах: «Родриго – прекрасный человек, совершивший ошибку»
4сегодня, 09:27
Тренер вратарей «Реала» о Лунине: «Пока Куртуа был травмирован, я анализировал с ним игру Андрея. Мы готовили недельный план вместе, а Лунин об этом не подозревал»
5сегодня, 09:25
«Милан» поддержал Фонсеку, и теперь Леау – совершенно другой футболист. Посмотрите на его игру против «Реала», «Кальяри», за Португалию». Директор клуба о Рафаэле
9сегодня, 08:53
«Краснодар» возмужал. Хорошо поставлена игра, перестали пропускать. Начинают прессинговать на чужой половине». Колыванов о лидерстве «быков» в РПЛ
7сегодня, 07:59
Тюкавин о сборной России в 2024-м: «Матч с Сербией хороший был. Я так понял, мы весь год на ноль провели – все хорошо. В 2025-м хотел бы сыграть с Бразилией»
2сегодня, 07:55