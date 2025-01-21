«Локомотив» ищет психолога на год за миллион рублей («РБ Спорт»)

«Локомотив» ищет специалиста в области психологической помощи спортсменам.

«РБ Спорт» передает, что московский клуб в целях проведения процедуры госзакупки разместил информацию о поиске психолога на один год. Сумма – один миллион рублей.

Предмет договора выглядит так: «Оказание услуг по психологической поддержке спортсменов клуба для нужд АО «ФК «Локомотив ».