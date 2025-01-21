«Локомотив» ищет психолога на год за миллион рублей («РБ Спорт»)
«Локомотив» ищет специалиста в области психологической помощи спортсменам.
«РБ Спорт» передает, что московский клуб в целях проведения процедуры госзакупки разместил информацию о поиске психолога на один год. Сумма – один миллион рублей.
Предмет договора выглядит так: «Оказание услуг по психологической поддержке спортсменов клуба для нужд АО «ФК «Локомотив».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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