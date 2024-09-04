Глава «Локо» Нагорных о финансах: «Мы стабильны, живем так, как должен жить любой коммерческий клуб. От авантюрных заимствований отказались – взять кредит легко, а вот отдавать непросто»

Юрий Нагорных оценил финансовое состояние «Локомотива».

– Можно ли говорить о том, что вы заработали за это лето? Учитывая продажи плюс отложенные переводы за трансферы в предыдущие окна.

– Мы подходим сбалансировано к теме продаж и приобретений, как я вам уже говорил в предыдущем интервью. Болельщики на встрече пытались нам предъявить претензию, что «Локомотив» мало приобретает. Я в очередной раз ответил, что клуб пытается развиваться по правилам футбольного менеджмента, а нас снова пытаются втянуть в поле неких финансовых авантюр.

Повторю еще раз: мы придерживаемся правила, что новые трансферы клуб может себе позволить, исходя из полученных средств с исходящих трансферов.

– Например, отдали в Саудовскую Аравию…

– Верно. В частности, Митай уехал в платную аренду (в «Аль-Иттихад» – Спортс’‘), возможно, на эти деньги мы сможем найти кого-то тоже в аренду, соблюдая финансовый баланс. К деньгам сегодня нужно подходить очень и очень внимательно. Да, клуб живет и работает в данной парадигме, мы этого не скрываем. Мы отказались от каких-то авантюрных заимствований, учитывая, что сегодня цена любых заемных средств неимоверно дорога.

– Вообще без кредитов, верно понимаю?

– Как я уже несколько месяцев говорю: клуб сегодня финансово стабилен, никаких заимствований или долгов не имеет. Кредит-то взять несложно, а вот отдавать его – непростая задача.

«Локомотив» живет так, как должен жить любой коммерческий футбольный клуб. Не могу сказать, что это легко, нам очень сложно балансировать, с учетом большого хозяйства. У нас сегодня 30 команд на балансе по мужской и женской вертикали, стадион, база. Это очень непростая история, но клуб старается в этой парадигме работать, – сказал председатель совета директоров « ».