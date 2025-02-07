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Прокурор по делу футболистки «Челси» Керр, назвавшей полицейского «тупым белым»: «Оскорбления на расовой почве запрещены законом. Назови она темнокожего «тупым черным», даже спорить не о чем было бы»

Прокурор по делу Саманты Керр привел аргумент в пользу виновости футболистки.

Нападающая «Челси» в 2023 году оскорбила констебля Стивена Ловелла после задержания. В полицейском участке она произнесла: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».

В своей заключительной речи по этому делу прокурор Билл Эмлин-Джонс Кейси обратился к присяжным.

«Что, если бы констебль Ловелл был темнокожим мужчиной, а она назвала его «гребаным глупым черным»? Конечно, это нечестный вопрос, потому что заменить белого на черного – это несправедливо. В том, чтобы назвать белого человека белым, нет такого подтекста, так что нельзя просто заменить одно другим. Но в пылу момента это было оскорбление, связанное с расовой принадлежностью, а это запрещено законом.

И вопрос не в этнической принадлежности. Она его оскорбляла, она была враждебно настроена по отношению к нему, указывая на его расу. И тот факт, что можно придумать гораздо худшие примеры расовой неприязни, не имеет значения.

Стали бы мы считать это оскорблением на расовой почве, если бы она сказала «глупый черный»? Конечно, тут даже спорить не о чем было бы», – отметил прокурор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Саманта Керр
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