Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»
Адриен Рабьо раскритиковал молодых игроков за переходы в саудовские клубы.
На днях саудовский «Неом» купил 19-летнего хавбека «Монако» Саимона Буабре за 10+2 млн евро и 20–летнего защитника «Нанта» Натана Зезе за 20 млн.
«Когда вижу, что туда уезжают 19-летние игроки – для меня это немыслимо. Я бы не стал этого делать в таком возрасте, но у каждого свой путь.
Не хочу никого осуждать – у нас может быть разная мотивация. Я хочу играть в лучших европейских турнирах, кайфовать на таких стадионах, как «Велодром», или на других аренах Лиги чемпионов, где будем играть в предстоящем сезоне», – сказал хавбек «Марселя».
