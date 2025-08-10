Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»

Адриен Рабьо раскритиковал молодых игроков за переходы в саудовские клубы.

На днях саудовский «Неом» купил 19-летнего хавбека «Монако » Саимона Буабре за 10+2 млн евро и 20–летнего защитника «Нанта » Натана Зезе за 20 млн.

«Когда вижу, что туда уезжают 19-летние игроки – для меня это немыслимо. Я бы не стал этого делать в таком возрасте, но у каждого свой путь.

Не хочу никого осуждать – у нас может быть разная мотивация. Я хочу играть в лучших европейских турнирах, кайфовать на таких стадионах, как «Велодром», или на других аренах Лиги чемпионов, где будем играть в предстоящем сезоне», – сказал хавбек «Марселя ».