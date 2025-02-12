Эдуард Латыпов: «Биатлон на хорошем уровне по просмотрам. Я бы не сказал, что футбол такой уж и популярный»
Эдуард Латыпов сравнил популярность футбола и биатлона в России.
– Вы самый медийный и популярный биатлонист страны. Что это вам дает в жизни?
– Начнем с того, что сам биатлон один из популярных видов спорта. Назовете более популярные виды?
– Футбол и хоккей.
– Если взять по просмотрам, то биатлон на хорошем уровне. Я бы не сказал, что футбол такой уж и популярный. Наверное, медиапространство – это хорошо, люди узнают. Своей работой могу дать пример детям.
– Вы считаете себя популярным?
– Наверное. Люди меня узнают, но не сказать, что часто. В нашем круге меня узнают и за меня приходят болеют на стадионах. Это классно. Могут узнать на улице и сфотографироваться. В основном это бывает там, где проходят соревнования, – сказал трехкратный олимпийский призер по биатлону.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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