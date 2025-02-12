Товарищеский матч. «Оренбург» играет с «Торпедо»
«Оренбург» играет с «Торпедо» в товарищеском матче.
Товарищеский матч
«Оренбург» – «Торпедо» – 2:1 (первый тайм)
Голы: 1:0 – Гюрлюк (1), 2:0 – Рыбчинский (6), 2:1 – Юшин.
«Оренбург» (стартовый состав): Сысуев, Караташ, Хотулев, Татаев, Сидоров, Михайлов, Башич, Рыбчинский, Гюрлюк, Марин, Сахархизан.
«Торпедо» (стартовый состав): Ботнарь, Бородин, Данилкин, Роганович, Шевченко, Хосонов, Нетфуллин, Алыкулов, Червяков, Юшин, Максимов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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