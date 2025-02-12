Каррагер о баннере фанатов «Ман Сити»: «Нелепо. Что вы от этого выигрываете? Зачем раззадоривать лучших игроков мира? Это как сглаз»
«Горожане» проиграли мадридцам со счетом 2:3 в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед началом игры болельщики «Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом» и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».
«Это абсолютно нелепо. Зачем это делать? Что вы от этого выигрываете? Зачем раздражать людей? Сделайте это в конце игры, если вы победите их и выбьете из турнира. Зачем вы ввязываетесь в это? Я не знаю, что вы от этого получите», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports после завершения матча.
Его соведущий Майка Ричардс ответил: «Фанаты немного повеселились».
«Ну, сейчас не так уж весело, не так ли? Допустим, Стивен Джеррард выиграл бы «Золотой мяч», опередив одного из игроков «Реала», а затем мы бы проводили матч с ними. Меня бы разозлило [такое поведение фанатов]. Это как сглаз. Зачем раззадоривать лучших игроков мира?» – добавил Каррагер.
Винисиус о 3:2 с «Сити»: «Видел баннер – подобное придает сил, и я отлично сыграл. Фанаты знают историю «Реала» в ЛЧ»
Фанаты «Ман Сити» о баннере с Родри и «Золотым мячом»: «Он был адресован не кому-то на поле, а Пересу. Нужно было донести посыл вне зависимости от результата игры»
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