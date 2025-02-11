«Хватит лить горькие слезы». Фанаты «Ман Сити» вывесят баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis на матче с «Реалом» в ЛЧ

Болельщики «Манчестер Сити» планируют потроллить «Реал».

Команды встретятся в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов . Первая игра пройдет сегодня на «Этихад Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Группа фанатов «горожан» под названием 1894 сообщила, что планирует вывесить баннер, на котором будет изображен Родри с «Золотым мячом ». Также на нем будет размещена цитата из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити » Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители «Реала » бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.

Фото: https://x.com/WeAre1894/