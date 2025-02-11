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«Хватит лить горькие слезы». Фанаты «Ман Сити» вывесят баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis на матче с «Реалом» в ЛЧ

Болельщики «Манчестер Сити» планируют потроллить «Реал».

Команды встретятся в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет сегодня на «Этихад Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. 

Группа фанатов «горожан» под названием 1894 сообщила, что планирует вывесить баннер, на котором будет изображен Родри с «Золотым мячом». Также на нем будет размещена цитата из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители «Реала» бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды. 

Фото: https://x.com/WeAre1894/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер 1894
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