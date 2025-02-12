Винисиус о 3:2 с «Сити»: «Видел баннер – подобное придает сил, и я отлично сыграл. Фанаты знают историю «Реала» в ЛЧ»
Винисиус Жуниор считает, что хорошо сыграл с «Манчестер Сити» (3:2).
«Вышло неплохо. Я провел отличную игру. Мы хорошо защищались, и не имеет значения, кто забивает или кого признают самым ценным, ведь мы все здесь для того, чтобы добиваться больших успехов в этой футболке и выводить «Реал» на первые места.
Я видел [баннер], но все, что делают фанаты соперников, придает мне сил и помогает провести отличный матч. Так и произошло.
Они знают нашу историю, все, что мы делаем в Лиге чемпионов. Мы приехали сюда уже в пятый раз, тут всегда холодно. Нам надо продолжать играть так же», – сказал вингер «Реала».
«Хватит лить горькие слезы». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis на матче с «Реалом» в ЛЧ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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