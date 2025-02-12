Винисиус о 3:2 с «Сити»: «Видел баннер – подобное придает сил, и я отлично сыграл. Фанаты знают историю «Реала» в ЛЧ»

Винисиус Жуниор считает, что хорошо сыграл с «Манчестер Сити» (3:2).

«Вышло неплохо. Я провел отличную игру. Мы хорошо защищались, и не имеет значения, кто забивает или кого признают самым ценным, ведь мы все здесь для того, чтобы добиваться больших успехов в этой футболке и выводить «Реал» на первые места.

Я видел [баннер], но все, что делают фанаты соперников, придает мне сил и помогает провести отличный матч. Так и произошло.

Они знают нашу историю, все, что мы делаем в Лиге чемпионов . Мы приехали сюда уже в пятый раз, тут всегда холодно. Нам надо продолжать играть так же», – сказал вингер «Реала».

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