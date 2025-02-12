Ширер про гол Мбаппе «Ман Сити»: «Он не смог пробить так, как хотел. Мяч попал ему в голень – как вообще он оказался в сетке? Но нападающему все равно»

Алана Ширера удивил гол Килиана Мбаппе в ворота «Манчестер Сити».

«Реал» одержал победу со счетом 3:2 в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе забил первый гол французской команды в этой игре, пробив по мячу голенью в прыжке и перекинув Эдерсона.

«Он вообще не смог ударить по мячу так, как хотел. Мне казалось, что он должен был попытаться сыграть головой, но он подождал, чтобы попытаться нанести удар слету. Это совсем не тот контакт с мячом, которого он хотел. Но его это нисколько не волнует, потому что мяч попадал в сетку.

Мяч попал ему в голень. Как вообще он оказался в сетке? Но нападающему все равно. Важно то, чтобы ты это сделал, а не то, как ты это сделаешь. В итоге мяч попал в сетку», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Prime Video.

Мбаппе забил «Ман Сити» ногой в прыжке. У форварда 24 гола в 36 матчах за «Реал»