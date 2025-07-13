Кордоба про 0:1 с ЦСКА: «Краснодар» – действующий чемпион и не должен переживать. Мы сыграли хорошо»
Джон Кордоба оценил поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1).
В субботу команды встречались в Казани в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
— Мы сыграли хорошо, соперник забил со стандарта. Поздравляю их.
— Что думаешь об удалении Мозеса?
— Это была ошибка, которую может совершить любой. Сейчас не тот момент, чтобы обращать внимание на подобные ошибки. Мы действующие чемпионы, мы не должны переживать.
— Во время матча было много стычек. Поменялось ли отношение к игрокам ЦСКА в худшую сторону?
— Это футбол. Естественно, присутствуют контакты, абсолютно все хотят победить. Иногда такое бывает.
— Луис Энрике сказал, что главные конкуренты «Зенита» — ЦСКА и «Динамо». Что думаешь об этом?
— В конце концов, мы чемпионы. Он может говорить все что угодно, — сказал нападающий «Краснодара».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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