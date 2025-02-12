Мбаппе забил «Ман Сити» ногой в прыжке. У форварда 24 гола в 36 матчах за «Реал»

Килиан Мбаппе красивым ударом сравнял счет в матче с «Манчестер Сити».

Нападающий «Реала » воспользовался забросом полузащитника Дани Себальоса на 60-й минуте матча Лиги чемпионов и удачно пробил ногой в прыжке.

Француз забил 24-й гол в составе мадридской команды. Он проводит 36-ю игру за нее.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .

Изображения: кадр из трансляции, x.com/ChampionsLeague