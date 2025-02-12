Мбаппе забил «Ман Сити» ногой в прыжке. У форварда 24 гола в 36 матчах за «Реал»
Килиан Мбаппе красивым ударом сравнял счет в матче с «Манчестер Сити».
Нападающий «Реала» воспользовался забросом полузащитника Дани Себальоса на 60-й минуте матча Лиги чемпионов и удачно пробил ногой в прыжке.
Француз забил 24-й гол в составе мадридской команды. Он проводит 36-ю игру за нее.
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Изображения: кадр из трансляции, x.com/ChampionsLeague
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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