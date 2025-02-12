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Мбаппе забил «Ман Сити» ногой в прыжке. У форварда 24 гола в 36 матчах за «Реал»

Килиан Мбаппе красивым ударом сравнял счет в матче с «Манчестер Сити».

Нападающий «Реала» воспользовался забросом полузащитника Дани Себальоса на 60-й минуте матча Лиги чемпионов и удачно пробил ногой в прыжке.

Француз забил 24-й гол в составе мадридской команды. Он проводит 36-ю игру за нее.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Изображения: кадр из трансляции, x.com/ChampionsLeague

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
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