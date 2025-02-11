Мбаппе, Холанд, Винисиус, Грилиш, Тчуамени и Эдерсон – в старте на матч «Ман Сити» и «Реала»
«Манчестер Сити» и «Реал» представили составы на матч Лиги чемпионов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Эдерсон;
– защита: Йошко Гвардиол, Натан Аке, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи;
– полузащита: Джон Стоунз, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Савио Морейра, Джек Грилиш;
– нападение: Эрлинг Холанд.
Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти включил в стартовый состав таких игроков:
– вратарь: Тибо Куртуа;
– защита: Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Рауль Асенсио, Федерико Вальверде;
– полузащита: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос;
– нападение: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго Гоэс.
Опубликовал: Александр Суряев
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