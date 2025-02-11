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Мбаппе, Холанд, Винисиус, Грилиш, Тчуамени и Эдерсон – в старте на матч «Ман Сити» и «Реала»

«Манчестер Сити» и «Реал» представили составы на матч Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Эдерсон;

защита: Йошко Гвардиол, Натан Аке, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи;

полузащита: Джон Стоунз, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Савио Морейра, Джек Грилиш;

нападение: Эрлинг Холанд.

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти включил в стартовый состав таких игроков:

вратарь: Тибо Куртуа;

защита: Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Рауль Асенсио, Федерико Вальверде;

полузащита: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос;

нападение: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго Гоэс.

Опубликовал: Александр Суряев
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКевин де Брюйне
logoОрельен Тчуамени
logoЭдерсон
logoФерлан Менди
logoПеп Гвардиола
logoКарло Анчелотти
logoДани Себальос
logoДжуд Беллингем
logoЭрлинг Холанд
logoФедерико Вальверде
logoРубен Диаш
logoДжек Грилиш
logoТибо Куртуа
logoЙошко Гвардиол
logoРауль Асенсио
logoРодриго
logoБернарду Силва
logoНатан Аке
logoСавио Морейра
logoЭдуардо Камавинга
logoКилиан Мбаппе
logoМануэль Аканджи
logoДжон Стоунз
logoВинисиус Жуниор
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