У Мбаппе 10 голов с начала 2025-го. В топ-5 лиг больше лишь у Дембеле
Килиан Мбаппе забил 10-й гол в 2025 году.
Нападающий «Реала» отличился в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2).
С начала 2025 года на счету Мбаппе уже 10 голов во всех турнирах – 6 в Ла Лиге, 2 в ЛЧ и по одному в Кубке и Суперкубке Испании.
Среди игроков топ-5 лиг больше забил лишь Усман Дембеле – на счету вингера «ПСЖ» 15 голов с начала года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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