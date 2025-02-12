У Мбаппе 10 голов с начала 2025-го. В топ-5 лиг больше лишь у Дембеле

Килиан Мбаппе забил 10-й гол в 2025 году.

Нападающий «Реала » отличился в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити » (3:2).

С начала 2025 года на счету Мбаппе уже 10 голов во всех турнирах – 6 в Ла Лиге , 2 в ЛЧ и по одному в Кубке и Суперкубке Испании.

Среди игроков топ-5 лиг больше забил лишь Усман Дембеле – на счету вингера «ПСЖ » 15 голов с начала года.