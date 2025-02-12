Мирзов о ксенофобии и расизме: «Моя религия говорит, что нельзя делить людей по национальности. Винисиус правильно делает, привлекая внимание к проблеме»

Резиуан Мирзов рассказал, что сталкивался с ксенофобией.

– У вас футболе враги или завистники есть?

– Надеюсь, врагов нет. А завистники бывают у каждого человека, кто‑то смотрит на тебя с завистью из‑за успешности, кто‑то по‑доброму восхищается.

– Есть табу в жизни?

– Я придерживаюсь своей религии, и то, что она запрещает, это и есть табу для меня.

– Люди должны уметь прощать. Согласны?

– Да.

– И предательство?

– Когда мы совершаем грехи, Всевышний нас прощает. А кто мы такие, чтобы кого‑то не прощать? Если человек предал, ты его прощаешь и просто меняешь к нему отношение, смотришь на него с опаской или вовсе перестаешь общаться. Если бы Всевышний не говорил о прощении, люди были бы гордыми, а это тоже грех.

Я придерживаюсь именно религии, потому что она прекрасна. Если ее изучать, жизнь будет совсем другой. Да, мы не все идеальны, но стремимся быть такими.

– Вы когда‑нибудь в жизни сталкивались с ксенофобией?

– Да. Иногда такие вещи происходят в жизни. Моя религия говорит о том, что нельзя делить людей по национальности, разделять на белых и черных – мы все одинаковые. Я спокойно могу помолиться рядом с африканцем, разделить с ним еду. Если человек ставит себя выше других, делит людей на разные сорта, то это его большое упущение, и могу только пожелать, чтобы он так не думал. Думаю, и в Библии говорится о том же.

– Можете ударить человека в ответ на оскорбления?

– В лицо мне никто никогда гадостей не говорил. А если кто‑то сказал плохое, то пусть так и будет. Просто я объясню этому человеку, что так делать нельзя. Ислам не учит, что нужно поднимать руку или драться, он говорит, что нужно решать вопросы культурно и вежливо. Понятно, что в жизни много гордых и агрессивных людей, но это же сам человек такой, а не религия. Так что надо стараться жить в доброте и согласии.

– Футболиста «Реала» Винисиуса постоянно оскорбляют на расовой почве. Понимаете его желание уйти с поля в знак протеста?

– Он человек эмоциональный, ему неприятно, когда о нем так говорят. Я в игре стараюсь подобные вещи пропускать мимо ушей: крикнули и крикнули, на улице мне в лицо никто подобное не скажет. Винисиус пытается показать всему миру, что болельщики не должны поступать таким образом, и он правильно делает, привлекая внимание к проблеме, – сказал полузащитник «Химок».

Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»