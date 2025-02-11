Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»

Резиуан Мирзов рассказал о том, как совершил хадж в Мекку.

– Паломничество в Мекку совершали?

– В декабре совершил малый хадж, он еще называется Умра. А год назад – большой хадж.

– Какие ощущения?

– Самые лучшие, позитивные и теплые, в такие ощущения всегда хочется возвращаться.

– Душа успокаивается?

– Да, душа успокаивается на 1000%. Ты приезжаешь домой совершенно другим человеком: голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься. И мне хочется вновь вернуться в Мекку. Объяснить это сложно, нужно через это пройти, чтобы понять.

– Тяжело совершить хадж?

– Нет, все это происходит в городе. В малый хадж можно приехать в любой день и все сделать за час. А в большом хадже времени нужно побольше, потому что все приезжают в определенный день – день Арафа.

– В сводках новостей регулярно рассказывают о пострадавших в давке людях. Не страшно быть в огромной толпе?

– У меня все нормально было. На самом деле весь людской поток контролируется по камерам. И если где-то скапливается народ, всех очень быстро рассредоточивают на свободные места.

Мне однажды показали комнату, где на большой проектор выводится изображение с множества городских камер: все действия отточены, как сложный часовой механизм. Безопасность паломников там превыше всего, – сказал хавбек «Химок».