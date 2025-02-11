Мирзов про хадж в Мекку: «Душа успокаивается на 1000%. Приезжаешь домой совершенно другим человеком, голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься»
– Паломничество в Мекку совершали?
– В декабре совершил малый хадж, он еще называется Умра. А год назад – большой хадж.
– Какие ощущения?
– Самые лучшие, позитивные и теплые, в такие ощущения всегда хочется возвращаться.
– Душа успокаивается?
– Да, душа успокаивается на 1000%. Ты приезжаешь домой совершенно другим человеком: голову не хочется поднимать, настолько чистым ты становишься. И мне хочется вновь вернуться в Мекку. Объяснить это сложно, нужно через это пройти, чтобы понять.
– Тяжело совершить хадж?
– Нет, все это происходит в городе. В малый хадж можно приехать в любой день и все сделать за час. А в большом хадже времени нужно побольше, потому что все приезжают в определенный день – день Арафа.
– В сводках новостей регулярно рассказывают о пострадавших в давке людях. Не страшно быть в огромной толпе?
– У меня все нормально было. На самом деле весь людской поток контролируется по камерам. И если где-то скапливается народ, всех очень быстро рассредоточивают на свободные места.
Мне однажды показали комнату, где на большой проектор выводится изображение с множества городских камер: все действия отточены, как сложный часовой механизм. Безопасность паломников там превыше всего, – сказал хавбек «Химок».
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