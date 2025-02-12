Мирзов о «Спартаке»: «Самый популярный и большой клуб, о нем никогда не перестанут говорить. Но когда о вещах, которые не должны выходить наружу, узнает вся страна, это мешает»
– Александр Кокорин заявил, что «Спартак» – это клуб интриганов, в котором все живут сплетнями. Замечали что‑то подобное, когда играли там?
– Где «Спартак», там всегда интересно. Всегда так было и будет. Просто Саша выразился чуть по‑другому.
«Спартак» – самый популярный клуб России, верно? Поэтому всем интересно узнать о нем, рассказать что‑то. Где‑то Кокорин был прав, но я пока не видел его интервью, читал только отдельные новости. Но он прав: слухов вокруг команды всегда очень много.
– Это мешает?
– Есть моменты, которые должны оставаться внутри клуба. Это как в семье и в работе. И когда о вещах, которые не должны выходить наружу, узнает вся страна, это как раз мешает. При этом все понимают: о «Спартаке» никогда не перестанут говорить, про него по‑прежнему будут много писать, рассказывать хорошее или плохое, потому что это самый популярный и большой клуб.
– Вы же Кокорину игровой девятый номер отдавали. По своей воле или кто‑то настоял?
– Мы были с ним знакомы, Саша попросил отдать «девятку». А я к тому времени уже собирался уходить из команды, поэтому без проблем пошел ему навстречу, – сказал бывший полузащитник «Спартака», выступающий за «Химки».
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