Артига о словах Мирзова о том, что «Химки» стараются играть в тики‑таку: «Не всегда возможно в матчах РПЛ. Главное – команда растет каждый день и становится сильнее»
После 18 туров подмосковный клуб занимает в Мир РПЛ 13-е место.
— Мирзов рассказал, что «Химки» стараются играть в тики‑таку, но не все получается. Когда увидим готовый вариант?
— Всегда хочу играть хорошо, побеждать. Но игровой стиль, который я прививаю команде, не всегда возможно показывать в матчах Премьер‑лиги. В России чуть сложнее играть в такой футбол. С «Женисом» с его низким блоком мы постарались играть в контроль мяча, большое количество передач, но в какой‑то момент нам не хватало скорости, чтобы реализовать задумки.
— Вас можно похвалить, что не изменяете своей тренерской философии.
— Спасибо! Для меня важно, чтобы каждый футболист показывал свою индивидуальность и свои лучшие качества. С теми футболистами, которые собраны в «Химках», мы можем играть в хороший футбол. И самое главное: команда растет каждый день и становится сильнее, — сказал тренер «Химок».
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