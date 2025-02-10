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  • Артига о словах Мирзова о том, что «Химки» стараются играть в тики‑таку: «Не всегда возможно в матчах РПЛ. Главное – команда растет каждый день и становится сильнее»
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Артига о словах Мирзова о том, что «Химки» стараются играть в тики‑таку: «Не всегда возможно в матчах РПЛ. Главное – команда растет каждый день и становится сильнее»

Франк Артига высказался об игровом стиле «Химок».

После 18 туров подмосковный клуб занимает в Мир РПЛ 13-е место.

Мирзов рассказал, что «Химки» стараются играть в тики‑таку, но не все получается. Когда увидим готовый вариант?

— Всегда хочу играть хорошо, побеждать. Но игровой стиль, который я прививаю команде, не всегда возможно показывать в матчах Премьер‑лиги. В России чуть сложнее играть в такой футбол. С «Женисом» с его низким блоком мы постарались играть в контроль мяча, большое количество передач, но в какой‑то момент нам не хватало скорости, чтобы реализовать задумки.

— Вас можно похвалить, что не изменяете своей тренерской философии.

— Спасибо! Для меня важно, чтобы каждый футболист показывал свою индивидуальность и свои лучшие качества. С теми футболистами, которые собраны в «Химках», мы можем играть в хороший футбол. И самое главное: команда растет каждый день и становится сильнее, — сказал тренер «Химок».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoФранк Артига
logoтактика
logoпремьер-лига Россия
logoРезиуан Мирзов
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