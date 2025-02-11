Медведев о рекордных расходах «Спартака» на трансферы: «Играют не деньги, играют люди»

Александр Медведев дал оценку дорогостоящим трансферам «Спартака».

Сегодня стало известно , что московский клуб потратил на трансферы больше 57 млн евро в этом сезоне – это его рекорд.

Сегодня же красно-белые были разгромлены «Зенитом » в финале Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 0:3.

– «Спартак» потратил рекордную для себя сумму этой зимой.

– Играют не деньги, играют люди, – сказал председатель правления «Зенита».