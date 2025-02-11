Медведев о рекордных расходах «Спартака» на трансферы: «Играют не деньги, играют люди»
Александр Медведев дал оценку дорогостоящим трансферам «Спартака».
Сегодня стало известно, что московский клуб потратил на трансферы больше 57 млн евро в этом сезоне – это его рекорд.
Сегодня же красно-белые были разгромлены «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 0:3.
– «Спартак» потратил рекордную для себя сумму этой зимой.
– Играют не деньги, играют люди, – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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