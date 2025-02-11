Медведев о 3:0 со «Спартаком»: «Зенит» показал, кто сегодня в доме хозяин. Кубок в копилку – всегда приятно, соперничество никто не отменял»
В финале турнира, прошедщего в Абу-Даби, сине-бело-голубые разгромили «Спартак» со счетом 3:0.
– Поздравляю всех болельщиков «Зенита», где бы они ни находились. Полезный турнир.
Ясно, что цель команд – подготовка к продолжению сезона, но все равно соперничество никто не отменял, и кубок в копилку – это всегда приятно. Тем более «Зенит» показал, кто на сегодняшний день в доме хозяин.
– Сергей Семак, уйдя на трибуну, проявил благородство в ситуации с удалением Станковича?
– Считаю, Сергей Богданович очень мудро поступил, потому что его действия сразу снизил градус.
Игроки «Спартака» увидели, что неудаленный тренер вместе со Станковичем пошел и сел на трибуну. И сразу страсти улеглись. В противном случае могло по‑разному все развиваться, – сказал председатель правления «Зенита».
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