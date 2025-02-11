Бенжамен Менди перешел в «Цюрих» из «Лорьяна». Экс-защитник «Ман Сити» не играет с мая

Бенжамен Менди продолжит карьеру в Швейцарии.

«Лорьян » объявил об уходе защитника, а «Цюрих » – о заключении с ним контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Француз взял 3-й номер в новой команде.

Менди не выходит на поле с мая 2024 года. Статистику бывшего защитника «Манчестер Сити » можно изучить здесь .

Фото: fcz.ch

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