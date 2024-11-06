Менди выиграл суд у «Сити». Требовал 11 млн евро: ему не платили, пока шло дело об изнасилованиях

Сейчас снова не играет.

Бенжамен Менди окончательно рассорился с «Манчестер Сити» из-за денег и уже выиграл дело в суде. Получит не всю сумму, на которую рассчитывал, но весомая часть наверняка ему достанется.

Француз требует того, что клуб не заплатил, пока его обвиняли

В 2021-м Менди обвинили в изнасилованиях, а через три года признали невиновным по всем статьям. В ноябре 2023-м футболист подал иск в Суд по трудовым спорам: требовал возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы» после того, как ему предъявили обвинения. Собирался отсудить 11 миллионов фунтов.

У Менди был контракт с «Сити», но с сентября 2021-го по июнь 2023-го он не получал зарплату.

И футболист выиграл. По словам судьи Джоанн Данлоп, он получит большую часть желаемого, но не все 11 млн, потому что пять месяцев находился под стражей. Как пишет Daily Mail, точную сумму игрок и клуб вскоре должны согласовать. Если договориться не получится, для этого проведут еще слушания в суде.

Годовая зарплата Менди по тому контракту – около 6 млн фунтов.

Менди впервые за несколько лет высказался в Х

Менди на английском и французском языках в соцсетях поблагодарил свою семью, а также агента и юридическую команду, которая ему помогала.

И добавил: «После того, как мне пришлось ждать зарплату три года, я рад решению и искренне надеюсь, что теперь клуб поступит достойно и выплатит невыплаченные суммы – и другие, причитающиеся по контракту, без дальнейших задержек, чтобы я оставил эти трудности позади».

Это был его первый твит с 2021-го.

При этом на суде представитель «Сити» Шон Джонс заявил, что игрок был сам виновен в том, что не получал зарплату, так как к аресту и тюрьме привело его поведение. По мнению Джонса, Менди считал, что может игнорировать все правила, это привело к проблемам и отстранению – но сам он не видел связи с невыплатой денег.

Напомним, в конце августа 2021-го Менди получил обвинения по четырем эпизодам изнасилования и насилия на почве секса, в течение года список разросся до десяти случаев.

Пока шли разбирательства, Менди провел 134 дня в тюрьме, затем его отпустили под залог. Первые полгода в 2022-м он ходил с электронным браслетом на ноге и ежедневно отмечался в полиции. В начале 2023-го более половины обвинений сняти, а летом Менди оправдали окончательно – по всем пунктам.

Вылетел с «Лорьяном» и услышал «Проваливай, насильник». Теперь вне заявки

Летом 2023-го Менди перешел в «Лорьян» из французской Лиги 1. В сезоне-2023/24 он провел в чемпионате 15 матчей, забил «Марселю» по голу в двух играх и отдал ассист против «ПСЖ».

«Лорьян» не удержался в Лиге 1, место вырвал «Гавр» Далера Кузяева, а Менди после очень драматичной развязки услышал от фанатов «Проваливай, насильник!»

У него контракт с «Лорьяном» до лета 2025-го, но в этом сезоне Менди ни разу не попал даже в заявку. Новый тренер клуба Оливье Панталони еще в конце лета сказал, что не намерен нарушать баланс игроками, которые не хотят выступать за «Лорьян».

«Лорьян» идет вторым в Лиге 2 после 12 туров, как раз два места выводят в элиту напрямую.

Будущее футболиста туманно.

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Фото: Gettyimages /Christopher FurlongMichael Regan; IMAGO/BRUNO PERREL/Global Look Press