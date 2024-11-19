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Юрист, защищавший Менди в суде против «Сити», против исключения «горожан» из АПЛ: «Такие вещи должны решаться на поле. Вычет очков – крайняя мера, но это стало обыденностью»

Спортивный юрист выступил против исключения «Манчестер Сити» из АПЛ

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Известный спортивный юрист Ник де Марко, который представлял интересы Бенжамена Менди в судебном процессе против «Манчестер Сити» о невыплате зарплаты за 2 года, оценил возможные наказания для «горожан» в случае, если вина клуба по делу о финансовых нарушениях будет доказана.

«На мой взгляд, такие важные вещи, как повышение в классе или вылет из лиги, должны решаться на поле. Игра портится, когда все решают люди вроде меня – юристы, бухгалтеры и бывшие юристы, которые являются третейскими судьями и выслушивают юридические аргументы за закрытыми дверями. Я зарабатываю на этом деньги, это моя работа. Но не факт, что я считаю это правильным.

Как болельщик, я искренне считаю, что лишение очков должно быть последним, к чему стоит обращаться при выявлении нарушений. Однако это становится обычным делом, и я думаю, что это сильно портит удовольствие от игры.

Я понимаю аргументы в пользу вычета очков, потому что это, возможно, лучший способ компенсировать спортивное преимущество, учитывая очевидные недостатки денежных штрафов. Состоятельный владелец, который хочет просто потратить средства в нарушение правил, будет не слишком обеспокоен финансовыми санкциями, но я все же считаю, что лишение очков должно быть крайней мерой», – сказал де Марко.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБенжамен Менди
финансовый фэйр-плей
деньги
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