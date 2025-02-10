Энрике о Дембеле: «Усман всегда находится там, где должен быть, может принять мяч и забить одним касанием. Он способен действовать везде, «ПСЖ» выигрывает от этого»

Луис Энрике высоко оценил выступления Усмана Дембеле в текущем сезоне.

«Я всегда защищал и буду защищать игроков с такими техническими качествами, какими обладает Усман . Но сейчас я, возможно, хочу обратить больше внимания на его товарищей по команде, которые отдают ему голевые передачи – Нуну [Мендеша ], Барколя , Кварацхелию, Гонсалу [Рамуша], Дезире [Дуэ], Ли Кан Ина.

Больше всего удивляет способность Усмана перемещаться в штрафной площади. Он всегда находится там, где должен быть, он способен принять мяч и забить одним касанием. Мы очень хорошо знаем его качества, у него невероятная статистика в этом сезоне, но прелесть также и в том, что вы являетесь частью команды, которой удается согласовывать твои идеи с идеями партнеров.

Мы знали Усмана как вингера, но мы видим, что он способен действовать везде, и это хорошо. Его постоянные перемещения в штрафной площади удивляют. Мы видим, что он больше играет в роль «девятки», и мы от этого выигрываем, чему очень рады», – сказал главный тренер «ПСЖ».