Энрике о Дембеле: «Усман всегда находится там, где должен быть, может принять мяч и забить одним касанием. Он способен действовать везде, «ПСЖ» выигрывает от этого»
«Я всегда защищал и буду защищать игроков с такими техническими качествами, какими обладает Усман. Но сейчас я, возможно, хочу обратить больше внимания на его товарищей по команде, которые отдают ему голевые передачи – Нуну [Мендеша], Барколя, Кварацхелию, Гонсалу [Рамуша], Дезире [Дуэ], Ли Кан Ина.
Больше всего удивляет способность Усмана перемещаться в штрафной площади. Он всегда находится там, где должен быть, он способен принять мяч и забить одним касанием. Мы очень хорошо знаем его качества, у него невероятная статистика в этом сезоне, но прелесть также и в том, что вы являетесь частью команды, которой удается согласовывать твои идеи с идеями партнеров.
Мы знали Усмана как вингера, но мы видим, что он способен действовать везде, и это хорошо. Его постоянные перемещения в штрафной площади удивляют. Мы видим, что он больше играет в роль «девятки», и мы от этого выигрываем, чему очень рады», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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