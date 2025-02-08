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  • Дембеле забил 13 голов в 7 матчах за «ПСЖ» в 2025-м – столько же мячей было в 42 играх в 2024 году
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Дембеле забил 13 голов в 7 матчах за «ПСЖ» в 2025-м – столько же мячей было в 42 играх в 2024 году

Усман Дембеле забил 13 голов в 7 матчах за «ПСЖ» в 2025 году во всех турнирах.

При этом столько же мячей (13) на счету вингера было в 42 играх за парижан в 2024-м.

В пятницу Дембеле сделал дубль в матче Лиги 1 с «Монако» (4:1).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
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