Дембеле забил 13 голов в 7 матчах за «ПСЖ» в 2025-м – столько же мячей было в 42 играх в 2024 году

Усман Дембеле забил 13 голов в 7 матчах за «ПСЖ» в 2025 году во всех турнирах.

При этом столько же мячей (13) на счету вингера было в 42 играх за парижан в 2024-м.

В пятницу Дембеле сделал дубль в матче Лиги 1 с «Монако» (4:1).