Дембеле признан игроком месяца в Лиге 1 впервые с 2016 года. Вингер «ПСЖ» забил 8 голов в январе

Усман Дембеле признан лучшим футболистом месяца в Лиге 1.

Вингер «ПСЖ » получил награду по итогам января, в котором забил 8 голов за четыре игры в чемпионате.

Дембеле завоевал этот приз лишь во второй раз в карьере. Впервые это произошло весной 2016 года, когда он выступал за «Ренн».

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .