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Дембеле признан игроком месяца в Лиге 1 впервые с 2016 года. Вингер «ПСЖ» забил 8 голов в январе

Усман Дембеле признан лучшим футболистом месяца в Лиге 1.

Вингер «ПСЖ» получил награду по итогам января, в котором забил 8 голов за четыре игры в чемпионате.

Дембеле завоевал этот приз лишь во второй раз в карьере. Впервые это произошло весной 2016 года, когда он выступал за «Ренн».

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт UNFP
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