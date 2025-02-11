«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом», это в интересах российского футбола. Главное, чтобы деньги не растаяли». Губерниев о трансферах москвичей

Дмитрий Губерниев высказался о трансферах «Спартака» в зимнее окно.

Сегодня московский клуб объявил о подписании вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт». Ранее к команде присоединился нападающий Ливай Гарсия.

«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом ». Нам нужен «Спартак », который будет бороться за чемпионство, это в интересах российского футбола. Но я б не сбрасывал со счетов «Локомотив », «Динамо », «Краснодар », уверен, что борьба во второй части чемпионата будет интересной.

Поэтому все эти дорогущие покупки будут ложкой к обеду, можно даже за красно‑белых порадоваться, «Спартак» на правильном пути. Главное, чтобы эти деньги не растаяли», – сказал комментатор «Матч ТВ».