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«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом», это в интересах российского футбола. Главное, чтобы деньги не растаяли». Губерниев о трансферах москвичей

Дмитрий Губерниев высказался о трансферах «Спартака» в зимнее окно.

Сегодня московский клуб объявил о подписании вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт». Ранее к команде присоединился нападающий Ливай Гарсия. 

«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом». Нам нужен «Спартак», который будет бороться за чемпионство, это в интересах российского футбола. Но я б не сбрасывал со счетов «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», уверен, что борьба во второй части чемпионата будет интересной.

Поэтому все эти дорогущие покупки будут ложкой к обеду, можно даже за красно‑белых порадоваться, «Спартак» на правильном пути. Главное, чтобы эти деньги не растаяли», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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