Дмитрий Губерниев: «Москва – футбольная столица России, потому что это лучший город Земли»
Дмитрий Губерниев поделился мнением о футбольной столице России.
«В любом случае Москва – это футбольная столица России, потому что это лучший город Земли, город спорта и футбола», – отметил комментатор «Матч ТВ».
Жирков считает Петербург футбольной столицей России: «Какая команда выигрывает чемпионства, в том городе и столица. В Москве может быть хоть 20 клубов»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
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