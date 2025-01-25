Дмитрий Губерниев: «Москва – футбольная столица России, потому что это лучший город Земли»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о футбольной столице России.

«В любом случае Москва – это футбольная столица России, потому что это лучший город Земли, город спорта и футбола», – отметил комментатор «Матч ТВ».

Жирков считает Петербург футбольной столицей России: «Какая команда выигрывает чемпионства, в том городе и столица. В Москве может быть хоть 20 клубов»