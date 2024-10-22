«Слабый «Спартак» России не нужен, это один из флагманов нашего футбола. Чтобы в РПЛ все было хорошо, он должен играть соответствующе». Губерниев о красно-белых

Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.

Красно-белые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 12 туров.

«Надо еще хотя бы пару матчей посмотреть, потому что в зону турбулентности все попадают на длинной дистанции. Возьмите «Зенит », «Локомотив », тот же «Краснодар » в начале сезона.

О каком-то системном кризисе пока говорить все же рано. Но то, что «Спартак» продолжает лихорадить, это факт. Начало было непростое, потом, казалось, все выправилось, пришла игра. А затем бац и опять проблемы – никогда такого не было, и вот опять.

«Спартак » – один из флагманов российского футбола. Чтобы у нас в РПЛ все было хорошо, «Спартак» должен играть соответствующе. Слабый «Спартак» России не нужен и чемпионату. Такую команду и обыграть интереснее», – сказал комментатор «Матч ТВ».