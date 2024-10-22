  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Слабый «Спартак» России не нужен, это один из флагманов нашего футбола. Чтобы в РПЛ все было хорошо, он должен играть соответствующе». Губерниев о красно-белых
11

«Слабый «Спартак» России не нужен, это один из флагманов нашего футбола. Чтобы в РПЛ все было хорошо, он должен играть соответствующе». Губерниев о красно-белых

Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.

Красно-белые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 12 туров. 

«Надо еще хотя бы пару матчей посмотреть, потому что в зону турбулентности все попадают на длинной дистанции. Возьмите «Зенит», «Локомотив», тот же «Краснодар» в начале сезона.

О каком-то системном кризисе пока говорить все же рано. Но то, что «Спартак» продолжает лихорадить, это факт. Начало было непростое, потом, казалось, все выправилось, пришла игра. А затем бац и опять проблемы – никогда такого не было, и вот опять.

«Спартак» – один из флагманов российского футбола. Чтобы у нас в РПЛ все было хорошо, «Спартак» должен играть соответствующе. Слабый «Спартак» России не нужен и чемпионату. Такую команду и обыграть интереснее», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
logoКраснодар
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семак о Соболеве: «Приходя в «Зенит», он понимал, что столкнется с определенной долей негатива. Саша с каждой игрой выглядит мощнее и быстрее»
615 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Боруссии», «Милан» встречается с «Брюгге», «Арсенал» примет «Шахтер», «ПСЖ» – ПСВ, «Ювентус» сыграет с «Штутгартом»
12722 минуты назадLive
Хаманн о Роналду: «На Евро он ставил свои интересы выше интересов Португалии. У них невероятно талантливая команда, которая может побеждать и без него»
1322 минуты назад
«Реал» – «Боруссия» Дортмунд. Мбаппе, Гирасси, Винисиус, Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1130 минут назад
Месси стал лучшим игроком октября в МЛС. У форварда «Интер Майами» 5 голов и ассист в 3 матчах
938 минут назадФото
Казанский о словах Карпина про комментаторов: «Ни секунды не расстраивают. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов»
2339 минут назад
Овчинников о сборной: «В 90‑е произошел раскол России, футбол не стал исключением. Из группы всегда выходили с 1-го места, в финальной стадии возникали конфликты»
948 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА принимает «Ахмат», «Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала, «Зенит» победил «Факел»
28952 минуты назадLive
«Динамо» и «Локомотив» сыграют между собой в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
757 минут назад
Пулишич забил прямым ударом с углового в ЛЧ – «Брюгге». У хавбека «Милана» 7+3 в 11 матчах сезона
22сегодня, 17:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Койта забил первый гол за ЦСКА – в 14-м матче. У Пьянича первый ассист – в 4-й игре
2 минуты назад
«Милан» – «Брюгге». 3:1 – Рейндерс сделал дубль, гости в меньшинстве. Онлайн-трансляция
83 минуты назадLive
16-летний Камарда – самый молодой дебютант «Милана» и самый молодой итальянец в истории ЛЧ
66 минут назад
Компани о Ямале: «Для «Барсы» особенно важно, что у них есть игрок, который потенциально может заменить Месси. Но мы фокусируемся на всем их составе»
13 минуты назад
ЦСКА – «Ахмат». 1:0 – Койта забил с паса Пьянича! Онлайн-трансляция
1616 минут назадLive
«Монако» – «Црвена Звезда». 4:1 – Минамино сделал дубль, Головин вышел на замену. Онлайн-трансляция
120 минут назадLive
Киммих о переходе в «Барсу»: «В жизни и футболе не стоит ничего исключать, но я веду переговоры с «Баварией»
121 минуту назад
«Арсенал» – «Шахтер». Райс и Хавертц в основе. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
630 минут назад
«Ювентус» – «Штутгарт». Влахович и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
532 минуты назад
Валерий Карпин: «Ни на ком не буду ставить крест, сейчас Россия нигде не участвует. Если бы были официальные матчи, и кто-то сказал: «Я не хочу играть» – тогда все, до свидания»
533 минуты назад