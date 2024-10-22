«Слабый «Спартак» России не нужен, это один из флагманов нашего футбола. Чтобы в РПЛ все было хорошо, он должен играть соответствующе». Губерниев о красно-белых
Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.
Красно-белые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 12 туров.
«Надо еще хотя бы пару матчей посмотреть, потому что в зону турбулентности все попадают на длинной дистанции. Возьмите «Зенит», «Локомотив», тот же «Краснодар» в начале сезона.
О каком-то системном кризисе пока говорить все же рано. Но то, что «Спартак» продолжает лихорадить, это факт. Начало было непростое, потом, казалось, все выправилось, пришла игра. А затем бац и опять проблемы – никогда такого не было, и вот опять.
«Спартак» – один из флагманов российского футбола. Чтобы у нас в РПЛ все было хорошо, «Спартак» должен играть соответствующе. Слабый «Спартак» России не нужен и чемпионату. Такую команду и обыграть интереснее», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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