Тебас о падении доходов лиг из-за нового формата ЛЧ: «В Нидерландах и Бельгии они упали на 20%, в Италии – на 10%. А УЕФА увеличил свои доходы»

Хавьер Тебас высказался о падении доходов лиг из-за нового формата Лиги чемпионов.

«Сейчас уже можно наблюдать отток денег от телевизионных прав, связанный с Лигой чемпионов. Посмотрите на Нидерланды или Бельгию, где доходы упали сразу на 20 процентов. В Италии этот показатель – на десять процентов. Германия смогла удержать свои доходы на том же уровне, но если учесть инфляцию, то они стали меньше. То же самое касается Англии.

А УЕФА, в свою очередь, смог увеличить свои доходы от Лиги чемпионов», – сказал президент Ла Лиги в интервью Süddeutsche Zeitung.

Тебас о новом формате ЛЧ: «Клубы, которые и так получают больше денег, получат еще десятки миллионов евро. Разрыв между участвующими и не участвующими клубами увеличится еще больше»