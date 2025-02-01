Тебас голосовал бы против нового формата ЛЧ: «Когда я его поддержал, еще не было КЧМ. Покупатели ТВ-прав говорят: «Зачем нам чемпионат, если есть ЛЧ посреди недели, лучше «Формулу-1» возьмем»

Хавьер Тебас не в восторге от нового формата Лиги чемпионов.

«Когда встречаешься с покупателями аудиовизуальных прав, они говорят: «У меня уже есть матчи Лиги чемпионов в середине недели, так что на выходные я куплю «Формулу-1» и мотогонки. Мне не нужен национальный чемпионат».

Чеферин сказал, что я одобрил новый формат ЛЧ, и это правда. Но тогда я сказал, что мне нужно увидеть эффект. К тому же на тот момент еще не было [нового] клубного ЧМ.

Если бы вопрос о новой ЛЧ выставили на голосование сегодня, я бы голосовал против», – сказал президент Ла Лиги .