Тебас голосовал бы против нового формата ЛЧ: «Когда я его поддержал, еще не было КЧМ. Покупатели ТВ-прав говорят: «Зачем нам чемпионат, если есть ЛЧ посреди недели, лучше «Формулу-1» возьмем»
Хавьер Тебас не в восторге от нового формата Лиги чемпионов.
«Когда встречаешься с покупателями аудиовизуальных прав, они говорят: «У меня уже есть матчи Лиги чемпионов в середине недели, так что на выходные я куплю «Формулу-1» и мотогонки. Мне не нужен национальный чемпионат».
Чеферин сказал, что я одобрил новый формат ЛЧ, и это правда. Но тогда я сказал, что мне нужно увидеть эффект. К тому же на тот момент еще не было [нового] клубного ЧМ.
Если бы вопрос о новой ЛЧ выставили на голосование сегодня, я бы голосовал против», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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