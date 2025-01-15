FFF не сообщит в УЕФА о долге «ПСЖ» в 55 млн евро перед Мбаппе, несмотря на просьбу юристов Килиана. Федерация считает дело незакрытым из-за иска клуба к LFP
В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55,4 миллиона евро невыплаченной зарплаты и бонусов. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны «ПСЖ», но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.
До 15 января «ПСЖ» необходимо подтвердить в УЕФА отсутствие задолженностей перед сотрудниками, чтобы соблюсти регламент для участников еврокубков.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на L’Equipe, Федерация футбола Франции (FFF) не стала передавать в УЕФА информацию о задолженности «ПСЖ» перед Мбаппе, несмотря на просьбу стороны игрока. Федерация считает дело незакрытым, поскольку «ПСЖ» подал иск к LFP в суд в Париже.
Таким образом, в отсутствие жалобы от федерации УЕФА не сможет наложить санкции на «ПСЖ».
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