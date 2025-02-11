Тебас о новом формате ЛЧ: «Клубы, которые и так получают больше денег, получат еще десятки миллионов евро. Разрыв между участвующими и не участвующими клубами увеличится еще больше»
Хавьер Тебас недоволен новым форматом Лиги чемпионов.
«Если так пойдет и дальше, разрыв между участвующими и не участвующими клубами увеличится еще больше, что будет иметь серьезные последствия для национальных лиг. Еще одной причиной будет клубный чемпионат мира. Клубы, которые и так получают больше денег, получат еще десятки миллионов евро.
Это деньги, которые не приносят пользы футбольной индустрии, но в конечном счете позволяют купить новый Ferrari только тем футболистам, у которых их и так уже пять», – сказал президент Ла Лиги в интервью Süddeutsche Zeitung.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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