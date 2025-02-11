Александр Мостовой: «Поставил бы Промеса в один ряд с легендами «Спартака», но про других так говорить не надо. Слово обесценивается. Люди забили два гола и подняли нос, просто ужас»
Александр Мостовой сказал, можно ли назвать Квинси Промеса легендой «Спартака».
– Вы считаете Промеса легендой «Спартака»?
– Есть футбольная составляющая, а есть жизненная. От Промеса-футболиста не отказалась бы ни одна команда. Но мы знаем, что у него в жизни есть не только футбол.
Но слово «легенда» уже давно обесценивается. Люди забили два гола, подняли нос и думают, что они легенды, просто ужас. Я к такому слово отношусь с осторожностью, но Промес долго играл в «Спартаке». Я бы его поставил в один ряд с легендами клуба. Но про других так говорить не надо, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время, заявил гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Шансов нет, как и разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме ОАЭ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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