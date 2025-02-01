Александр Мостовой: «Историю с Промесом нужно забыть, мне с трудом верится, что он вернется в «Спартак». Но это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь команде»

Александр Мостовой не верит, что Квинси Промес вернется в «Спартак».

«Думаю, что историю с Промесом нужно забыть, мне с трудом верится, что он вернется в «Спартак».

Его ситуацию нужно делить на две части: жизненная и футбольная. Берем жизненную: навряд ли его кто-то отпустит. Я так понимаю, что он наказан и ждет решения суда. А по-футбольному, это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь «Спартаку », – сказал бывший полузащитник сборной России.

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